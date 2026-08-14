В Черемшанском районе РТ уничтожено 14 очагов дикорастущей конопли

В Черемшанском районе РТ полицейские ликвидировали 14 очагов дикорастущей конопли.

Как сообщили в МВД по РТ, очаги роста наркосодержащих растений были обнаружены во время проведения операции «Мак‑2026». На первом этапе было уничтожено 6 очагов, еще 8 – на втором этапе, с 5-го по 14 августа.

Работа по выявлению и ликвидации очагов продолжается.

«Землепользователи обязаны самостоятельно уничтожать наркосодержащие растения на своих участках. За невыполнение этого требования грозит административная ответственность, а за незаконный оборот наркотиков – уголовная: наказание может варьироваться от крупных штрафов до лишения свободы», – предупредили в МВД.