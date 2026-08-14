news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 14 августа 2026 11:31

В Черемшанском районе РТ уничтожено 14 очагов дикорастущей конопли

Читайте нас в
Телеграм

В Черемшанском районе РТ полицейские ликвидировали 14 очагов дикорастущей конопли.

Как сообщили в МВД по РТ, очаги роста наркосодержащих растений были обнаружены во время проведения операции «Мак‑2026». На первом этапе было уничтожено 6 очагов, еще 8 – на втором этапе, с 5-го по 14 августа.

Работа по выявлению и ликвидации очагов продолжается.

«Землепользователи обязаны самостоятельно уничтожать наркосодержащие растения на своих участках. За невыполнение этого требования грозит административная ответственность, а за незаконный оборот наркотиков – уголовная: наказание может варьироваться от крупных штрафов до лишения свободы», – предупредили в МВД.

#МВД по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Рустам Минниханов призвал соблюдать меры безопасности в случае угрозы БПЛА

Рустам Минниханов призвал соблюдать меры безопасности в случае угрозы БПЛА

13 августа 2026
В Татарстане подешевели бензин всех марок и дизельное топливо

В Татарстане подешевели бензин всех марок и дизельное топливо

13 августа 2026
Новости партнеров