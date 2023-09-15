В Черемшанском районе РТ назначили нового прокурора

Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Черемшанского района Республики Татарстан назначен юрист 1 класса Ильдар Султанов.

Ранее занимавший должность прокурора Черемшанского района Фаиль Хайруллин вышел в отставку по выслуге лет.

Ильдар Султанов родился 23 апреля 1992 года в Набережных Челнах. В 2015 году окончил Российский государственный университет правосудия по специальности «юриспруденция».

Фото: © прокуратура РТ

С 2015 по 2016 годы Султанов проходил службу в Вооруженных силах России.

В 2016 работал юристом в казанской компании «Управление комплексной безопасности». С 2016 по 2022 годы был помощником прокурора Высокогорского района РТ. В период с 2022 по 2023 годы работал заместителем прокурора Черемшанского района.

Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу надзорного ведомства.