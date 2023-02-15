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В Черемшанском районе за год удалось добыть 3,4 млн тонн нефти
В 2022 году в Черемшанском районе нефтяники добыли 3,4 млн тонн нефти, что составляет 10% от общей нефтедобычи в Татарстане. Об экономической ситуации в муниципальном образовании на заседании Совета района доложил глава района Рамиль Айбатов.
«В нефтяной отрасли трудятся 663 черемшанца. Объем инвестиций в основной капитал по
Черемшанскому району составил 2,1 млрд рублей. На 1 января 2023 года зарегистрировано 32 безработных человека при уровне безработицы 0,34%. На начало текущего года количество вакантных мест 58. Среди вакансий высок спрос на рабочие профессии — ветеринарный врач, главный агроном, тракторист, водитель», — отметил докладчик.
По итогам 2022 года Черемшанский муниципальный район занял 13 место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований республики. Объем ВТП района по оценке прошлого года составил 32,3 млрд рублей.
Основной экономики района является промышленность. На ее долю приходится около 90% валового территориального продукта, основная доля производства принадлежит нефтедобыче.
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