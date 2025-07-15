В Черемшанском районе продолжается реализация народной программы «Единой России»

Фото: tatarstan.er.ru

В Черемшанском районе активно ведутся работы по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры в рамках народной программы «Единой России». Ремонтируются дороги, учреждения культуры, строятся коммунальные сети, обновляются мосты. Все этапы контролирует секретарь Черемшанского местного отделения партии «Единая Россия», глава района Рамиль Айбатов. Он регулярно инспектирует объекты, общается с подрядчиками и следит за сроками выполнения работ.

В районном центре и населённых пунктах продолжается ремонт дорог по программе «Муниципальный дорожный фонд» при финансовой поддержке республиканского бюджета. Уже завершена укладка асфальта на участке улицы Октябрьской. Подготовка к асфальтированию идёт на улицах Нагорной, Дзержинского, Гагарина и Энергетиков. Также благоустраиваются парковки возле районной больницы и торговых точек — они готовы к следующему этапу, укладке асфальта.

Фото: © tatarstan.er.ru

В сельской местности работы ведутся не менее активно. На подъезде к селу Утыз Имян заасфальтировано почти 5 километров дороги, от Ульяновки до Дома культуры прокладывают тротуар и устанавливают освещение. В Ибрай Каргали и Новом Ильмове обновляют дорожное покрытие — укреплено основание, скоро начнётся укладка асфальта. В Беркет Ключе полностью завершены работы на улице Ленина. А в Старом Ильмове по той же улице уже покрыто щебнем свыше 800 метров дороги на сумму более 9 млн рублей.

Значительное внимание уделяется капитальному ремонту мостов у сёл Амирово и Старый Утямыш. Эти работы необходимы для обеспечения безопасности на ключевых участках транспортной сети района.

Фото: © tatarstan.er.ru

«Каждый реализуемый проект — часть комплексной программы развития дорожной и социальной инфраструктуры района, которую мы воплощаем при поддержке республики», — отметил Рамиль Айбатов.

Работы продолжаются и в других направлениях. Обновляются Дом культуры в селе Туйметкино и здание Центра занятости. Завершается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Черемшан», который скоро откроет двери для жителей.

Фото: © tatarstan.er.ru

В Старокадеевской средней школе ремонтируется столовая, а в спортзале Черемшанской СОШ №1 имени Петра Курасанова идет капитальный ремонт, стоимостью свыше 7 млн рублей. В селе Черный Ключ строится модульный фельдшерско-акушерский пункт, в Нижней Каменке — пункт комплексного обслуживания населения.

В Верхней Каменке и Ибрай Каргали проводятся работы по обеспечению населения чистой питьевой водой. Ремонт здания центральной районной больницы, начатый в 2023 году, продолжается — ежегодно выполняются значительные объёмы.

Преобразования коснулись и парковой зоны в Черемшане, где расположено озеро. Здесь планируется создать комфортные зоны отдыха, спортивные площадки, установить малые архитектурные формы. Специалисты изучают варианты наполнения водоема. Благоустройство этой территории станет первым этапом масштабного проекта по обновлению набережной реки Черемшан, рассчитанного на несколько лет.