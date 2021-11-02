В Черемшанском районе по нацпроекту открыли «Школу ухода» за пожилыми людьми

В этом году в Черемшанском районе Татарстана внедрена система долговременного ухода за пожилыми людьми. С начала 2021 года участниками «Школы ухода» стали 226 человек. Программа реализуется благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография», пишет газета «Наш Черемшан».

В рамках технологии родственников пожилых и инвалидов обучают основным приемам ухода, использованию средств малой реабилитации, консультируют по вопросам адаптации жилых помещений под нужды маломобильных граждан. В программе участвуют специалисты комплексного центра социального обслуживания населения «Доброе сердце» и Черемшанской центральной районной больницы.

Социальные услуги предоставляются пожилым и инвалидам в зависимости от необходимости постороннего ухода. Граждане, отнесенные к третьему уровню нуждаемости, пользуются также услугой совместного патронажа медицинских и социальных работников. Для всех получателей услуг разработаны индивидуальные планы ухода, прописан подробный перечень мероприятий.

В Татарстане пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами воплощается в жизнь начиная с 2019 года.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.