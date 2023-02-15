В Черемшане открылись цеха по изготовлению маскировочных сетей и блиндажных свечей

В Черемшанском районе, несмотря на санкции, удалось сохранить стабильную социально-экономическую ситуацию и обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций. Об этом на заседании Совета района по итогам социально-экономического развития сообщил глава района Рамиль Айбатов. Он также рассказал о том, как район помогает соотечественникам в условиях проведения военной спецоперации.

«Осенью 2022 года поддержка мобилизованных и их семей стала одной из наших приоритетных задач. В оказании помощи приняли участие бюджетные организации, индивидуальные предприниматели и жители района», — отметил спикер.

По его словам, в районе созданы четыре пункта сбора гуманитарной помощи. В них для мобилизованных собраны техника, инструменты, комплекты одежды, продуктовые наборы, медикаменты. Большой вклад вносят цеха по плетению маскировочных сетей и изготовлению блиндажных свечей.

«Вся гуманитарная помощь была своевременно доставлена нашим ребятам в зону СВО и жителям города Лисичанска», — сообщил Рамиль Айбатов.

В этом году оказание помощи продолжается, отметил он. Так, для детей мобилизованных в школах организовано двухразовое бесплатное питание, воспитанники детских учреждений освобождены от абонентской платы, с каждой семьей установлена связь. Бюджетные учреждения проводят благотворительные мероприятия, полученные средства отправляются в поддержку мобилизованных черемшанцев.

«Мы продолжим эту работу», — заключил глава.