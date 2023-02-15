В Черемшанском районе начнется строительство 13 домов для детей-сирот

Благодаря республиканским программам в Черемшанском районе Татарстана планируется приступить к нескольким крупным стройкам и продолжить уже начатые. О достижениях на заседании Совета района доложил руководитель муниципалитета Рамиль Айбатов.

Так, в селе Утыз Имян построят новый ФАП, пункт комплексного обслуживания населения и мост в селе Старый Утямыш. Помимо этого, начнется строительство 24-квартирного жилого дома в селе Черемшан и 13 домов для детей-сирот. Также в этом году планируется завершить реконструкцию моста через реку Большой Черемшан, которая началась в 2022-м.

Будет продолжена реконструкция сетей водоснабжения, комплексное обустройство площадки в микрорайоне Южный, капитальный ремонт зданий семи бюджетных учреждений. Кроме этого, будет благоустроены дворовые территории четырех многоквартирных домов. В 2022 году было обновлено шесть объектов по программе «Наш двор».

Также в прошлом году на сумму более 800 млн рублей было выполнено благоустройство населенных пунктов, капремонт МКД, реконструкция инженерных сетей. В эксплуатацию введено более 60 индивидуальных жилых домов общей площадью 8 тыс. кв. метров.

Помимо этого, построен новый ФАП в селе Новая Кармалка, три одноквартирных жилых дома для детей, оставшихся без попечения родителей. Для нефтяников по социальной ипотеке возведены десять одноквартирных домов, ведется строительство еще четырех. По программе арендного жилья продолжается строительство 16-квартирного дома по линии Госжилфонда при Раисе РТ.