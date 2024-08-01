В Черемшанском районе на начальника ОГИБДД и его подчиненного возбудили дело за взятку

Начальник ОГИБДД по Черемшанскому району и его подчиненный стали фигурантами уголовного дела о взятках. Об этом «Татар-информу» стало известно от источника в правоохранительных органах.

По версии следствия, начальник отделения ГИБДД получил взятку в размере 130 тысяч рублей от представителей коммерческих структур. Взамен он пообещал беспрепятственный проезд грузовых авто через посты ДПС. Посредником выступил один из подчиненных – инспектор по исполнению административного законодательства.

В настоящее время проводится предварительное следствие, устанавливаются дополнительные эпизоды. Уголовное дело возбуждено по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки».