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В Черемшанском районе на начальника ОГИБДД и его подчиненного возбудили дело за взятку
Начальник ОГИБДД по Черемшанскому району и его подчиненный стали фигурантами уголовного дела о взятках. Об этом «Татар-информу» стало известно от источника в правоохранительных органах.
По версии следствия, начальник отделения ГИБДД получил взятку в размере 130 тысяч рублей от представителей коммерческих структур. Взамен он пообещал беспрепятственный проезд грузовых авто через посты ДПС. Посредником выступил один из подчиненных – инспектор по исполнению административного законодательства.
В настоящее время проводится предварительное следствие, устанавливаются дополнительные эпизоды. Уголовное дело возбуждено по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки».
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