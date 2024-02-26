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В Черемшанском районе на 70% выросло количество продавцов на маркетплейсах
Количество продавцов на маркетплейсах в Черемшанском районе Татарстана за 2023 год выросло на 70% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил глава района Рамиль Айбатов на итоговом заседании муниципалитета.
«Развитие интернет-торговли является очень перспективным направлением поддержки бизнеса в современном мире», – подчеркнул он.
Айбатов добавил, что необходимо информировать действующих и потенциальных предпринимателей Черемшанского района о широких возможностях такой торговли.
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