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В Черемшанском районе благодаря нацпроекту на месте старого моста построили новый
В Черемшанском районе Татарстана, в селе Старый Утямыш, построили мост через реку Пяти Родников. Инспекторы Территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией автодорог и транспортных сооружений провели проверку и сейчас готовится заключение о соответствии, передает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.
«В настоящее время все строительные работы завершены. Линейный объект находится в высокой степени готовности», — говорится в сообщении ведомства.
Строительство стартовало в апреле. Проектом предусматривалась полная разборка существующей конструкции и возведение на ее месте нового автодорожного моста. Длина нового железобетонного сооружения превышает 18 метров, ширина — 8,94.
Объект построен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным в 2019 году.
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