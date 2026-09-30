В Черемшанской ЦРБ завершили капремонт первого этажа стационара

В Черемшанской центральной районной больнице завершили капитальный ремонт на первом этаже здания стационара. Работы провели в рамках республиканской программы, направленной на модернизацию объектов здравоохранения, следует из информации, размещенной на сайте «Единой России».

В результате ремонта выполнен комплекс работ, существенно улучшающих условия пребывания пациентов и эффективность работы медицинского персонала.

Специалисты полностью заменили инженерные системы, включая водоснабжение, отопление и электроснабжение, что обеспечит надежное и бесперебойное функционирование всех служб. Также заменили оконные и дверные блоки, улучшив теплоизоляцию, шумоподавление и общий эстетический вид помещений.

В ходе внутренней отделки рабочие обновили потолки и полы, качественно оштукатурили и окрасили стены, создав светлое, современное и комфортное пространство. Для стационара также приобрели новую функциональную мебель и медицинский инвентарь, соответствующие современным требованиям и стандартам.

Обновили и зоны ожидания – это обеспечит пациентам и посетителям более комфортные условия. Особое внимание уделили созданию доступной среды для маломобильных групп населения: установили пандусы, расширили дверные проемы, оборудовали санитарные комнаты и внедрили интуитивно понятную систему навигации по всему этажу.

Все изменения призваны повысить уровень и качество обслуживания населения Черемшанского района. Обновленные условия будут способствовать более эффективному оказанию медицинской помощи, создадут комфортную среду для пациентов и более продуктивные условия труда для медицинского коллектива.