Общество 8 марта 2026 21:31

В Черемшане завершат второй этап благоустройства набережной к октябрю 2026 года

Второй этап благоустройства набережной реки в Черемшане планируется завершить к 31 октября 2026 года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

На реализацию этапа предусмотрено 142,5 млн рублей. Из них 77 млн рублей направят на закупку оборудования, ещё 39 млн — на строительно-монтажные работы. Оставшиеся средства пойдут на создание системы освещения, видеонаблюдения и электроснабжения.

Проект реализуется в рамках программы «Парки Татарстана», представленной в августе прошлого года. Полная реконструкция набережной предполагает создание сухого пляжа с инфраструктурой, а также событийной зоны с уличной сценой и амфитеатром.

#черемшан #Татарстан #набережная
