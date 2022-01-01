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Общество
1 января 2022  00:13

В Черемшане подвели итоги конкурса на самое красивое новогоднее оформление

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В Черемшане подвели итоги конкурса на самое красивое новогоднее оформление

В Черемшанском районе РТ состоялось награждение лучших среди сельских поселений, организаций и учреждений за самое красивое новогоднее оформление. Победителям и призерам вручили дипломы и денежные сертификаты. Об этом пишет «Наш Черемшан».

Среди сельских поселений лучшим признано Новоильмовское, которое удостоилось денежного вознаграждения в размере 15 тыс. рублей. На втором месте — Ивашкинское сельское поселение, удостоившееся 10 тыс. рублей.
Третье место заняли жители Староутямышенского поселения. Им досталась награда в 5 тыс. рублей.



Среди организаций и учреждений отличились районный Дом культуры и центральная библиотека — они удостоились дипломов II степени и сертификатов в размере 10 тыс. рублей. Детскому саду «Ландыш» и Черемшанскому лесничеству вручены дипломы III степени и сертификаты в 5 тысяч рублей.

Денежные сертификаты получили и некоторые другие коллективы. Награды и дипломы вручил глава района Фердинат Давлетшин.

Фото: «Наш Черемшан».

#черемшанский район рт
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