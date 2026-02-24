В Черемшане подвели итоги 2025 года и открыли новый ФАП

В Черемшане прошло расширенное заседание Совета района. В работе участвовал заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев, сообщает «Наш Черемшан».

Рабочая поездка в район началась с села Черный Ключ. Здесь в этот день открыли новое здание фельдшерско-акушерского пункта, построенное за счет республиканского бюджета. На объект направили более 9 млн рублей.

Модульное здание площадью 42,8 кв. м возвели к концу прошлого года. Несмотря на компактные размеры, внутри разместились фельдшерский, процедурный и прививочный кабинеты.

Сельский фельдшер Гульгена Хайдарова рассказала, что в здании оборудован душ, подведена вода, установлен современный санузел. Для работы предусмотрены два компьютера и необходимое медицинское оборудование, в том числе аппарат ЭКГ и тонометр для измерения внутриглазного давления. По ее словам, условия значительно лучше прежних: раньше ФАП располагался в школьном здании и не соответствовал санитарным требованиям.

Гульгена Валимхаметовна работает в селе с 2008 года. В Черном Ключе постоянно проживают 302 человека, ежедневно на прием приходят 9-10 пациентов: проверяют уровень сахара, измеряют давление, делают ЭКГ и уколы. Медработнику также приходится выезжать на дом. Она отметила, что главная задача – вовремя распознать состояние пациента и оказать первую помощь.

После церемонии перерезания ленты Василь Шайхразиев и глава района Рамиль Айбатов официально открыли ФАП. Заместитель Премьер-министра подчеркнул, что новый пункт получился удобным и современным, пожелал жителям беречь здоровье и чаще обращаться к опытному фельдшеру.

XXXV заседание Совета района прошло в районном Доме культуры. С основным докладом выступил Рамиль Айбатов. Он подвел итоги социально-экономического развития за 2025 год и обозначил задачи на 2026-й.

Объем валового территориального продукта составил более 58 млрд рублей – 105% к уровню 2024 года. Экономика района во многом связана с нефтяной отраслью: здесь работают 10 нефтедобывающих компаний. Индекс промышленного производства достиг 104,9%. По данным Минэкономики, Черемшанский район вошел в число 21 муниципалитета с положительной динамикой. Объем инвестиций составил 2,7 млрд рублей.

В районе зарегистрировано 463 субъекта малого и среднего предпринимательства. Среди новых проектов – автомойка самообслуживания, открытая Русланом Магсумовым, пекарня и магазин готовой продукции Менуи Гаспаряна, а также новое здание гостиницы и кафе.

В 2025 году на строительство и капитальный ремонт направили 1 млрд 590 млн рублей. Район участвовал в 24 федеральных и республиканских программах.

На благоустройство Озерного парка в райцентре выделили 120 млн рублей. Здесь обновили гидротехническое сооружение, очистили озеро, высадили деревья, установили детскую площадку и малые архитектурные формы. В 2026 году планируют приступить ко второму этапу – благоустройству набережной реки Большой Черемшан.

Рамиль Айбатов поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и депутата Госсовета РТ Хафиза Миргалимова за поддержку проекта.

В прошлом году завершили капитальный ремонт моста через реку Сульча у деревни Амирово стоимостью 81 млн рублей. Он облегчает движение как для местных жителей, так и для водителей из других регионов. Также построен новый мост в Старом Утямышеве.

Обновили хирургическое отделение центральной районной больницы, построили ФАП в Черном Ключе, открыли модульные почтовые отделения в Беркет Ключе и Лашманке, новое здание магазина – в Нижней Каменке, капитально отремонтировали Дом культуры в Туйметкине.

В этом году планируют построить 24-квартирный арендный дом в райцентре, четыре восьмиквартирных дома для детей-сирот и шесть частных домов для работников малых нефтяных компаний. Продолжится ремонт дорог: в 2025 году в нормативное состояние привели более 17 км региональных трасс и около 10 км муниципальных дорог на сумму 1 млрд 11 млн рублей.

Валовая продукция сельского хозяйства по итогам года составила около 3 млрд рублей. Помимо зерновых, подсолнечника и рапса, аграрии обмолотили более 2 тыс. гектаров льна и конопли.

Компания «ЧЕРЕМШАНАГРО» получила диплом и золотую медаль Всероссийского конкурса «Золотая осень» в Москве.

В животноводстве ежедневно производят около 25 тонн молока, надой на одну корову составляет примерно 21 кг. Это 27-е место в республике, однако по сравнению с прошлым годом продуктивность выросла на 15%.

Волонтерский отряд Черемшанской школы №1 стал победителем республиканского конкурса «Добрый Татарстан – 2025». Алена Зайцева из Нижней Кармалки представила в Москве проект «Мы – защитники Донбасса». Хоккейная команда «Стальные совы» 2009–2010 годов рождения стала чемпионом Татарстана, а районные команды отличились на конкурсе «Татнефть – фиджитал игры».

Егор Зубов представляет район в боксе, Айзиля Замалетдинова и Евгений Акимчук – в самбо. Анна Иванова из Сосновки завоевала титул «Чувашская красавица Татарстан», Эльвина Афлятунова из Карамышева участвовала в зональном конкурсе «Татар кызы – 2026».

В 2025 году район получил республиканскую премию «Герои нашего времени» за организацию гуманитарной помощи. За год состоялось 45 выездов в зону СВО, собрано 320 тонн гуманитарного груза на сумму 36 млн рублей.

Рамиль Айбатов сообщил, что район помогает бойцам и их семьям, а вернувшиеся домой активно включаются в общественную жизнь. В качестве примера он привел демобилизованного Ильнара Муртазина, который возглавил Туйметкинское сельское поселение.

Глава района добавил, что государство создает условия для повышения качества жизни, а муниципалитет намерен и дальше вносить вклад в развитие республики и добиваться поставленных целей.

В обсуждении доклада участвовали глава Карамышевского сельского поселения Рамиля Гатина, руководитель КФХ «Тепсуркаев В. А.» Висхан Тепсуркаев и руководитель представительства Ассамблеи народов Татарстана в районе Альфия Закирова.

Василь Шайхразиев, подводя итоги обсуждения, отметил, что внимательно ознакомился с докладом и подчеркнул значительные результаты района. По его словам, по индексу промышленного производства Черемшанский район занимает восьмое место в республике, а по производительности труда на одного работника – первое.

Он добавил, что при этом остаются направления, требующие усиления: необходимо активнее развивать предпринимательство, создавать промышленный парк, увеличивать число самозанятых, снижать уровень смертности и привлекать врачей. Заместитель Премьер-министра поблагодарил жителей за поддержку участников боевых действий и отметил их активность на выборах, пожелав району дальнейших успехов.

Заседание завершилось подведением итогов и обозначением приоритетов на следующий год.