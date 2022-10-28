В Черемшане мобилизованный зарегистрировал брак с невестой перед отправкой в Казань

Мобилизованный житель села Беркет-Ключ в Черемшанском районе РТ Марат Сулейманов в утренние часы перед отправкой официально зарегистрировал свои отношения с возлюбленной Альмирой. Для него сегодня звучали отдельные поздравления. Об этом пишет «Наш Черемшан».

Сегодня из Черемшанского района на сборный пункт в Казани отправилась третья группа мобилизованных. На площадке возле здания районного военного комиссариата их провожали родные, близкие и друзья.

Проводы состоялись при участии главы района Рамиля Айбатова, который пожелал успешного выполнения воинского долга и благополучного возвращения к семьям. Также он рассказал, что на днях районное руководство встречались с земляками, находящимися в сборных пунктах Казани. Они обратились с единственной просьбой: попросили помощи в приобретении раций.

«Мы выполнили ее, вручили парням это оборудование. Желаю вам скорейшего возвращения к своим близким», — пожелал он.

Военком Черемшанского и Аксубаевского районов Сергей Иванов, представители духовенства отец Александр Филимонов и имам Черемшанской центральной мечети Шаукат Хайруллин также пожелали ребятам достойного исполнения воинского долга и возвращения домой целыми и невредимыми. «Земляки, какой бы вы национальности ни были, будьте всегда вместе, поддерживайте друг друга», — пожелал отец Александр Филимонов.