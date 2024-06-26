В Чепменском университете вывели теорию о получении энергии «из воздуха»

Квантовое «суперповедение» способно генерировать энергию «из воздуха». К соответствующим выводам пришла команда исследователей из университета Чепмена в Калифорнии.

Ученые объединили несколько квантовых состояний с очень низкими энергетическими уровнями, чтобы получить состояние, содержащее области с значительно более высокой энергией.

Это явление, называемое «квантовой суперосцилляцией», основано на том, что определенные компоненты волн могут колебаться гораздо быстрее, чем это технически возможно.

Интересно, что такое «суперповедение» может имитировать высокоэнергетические состояния с помощью суперпозиций квантовых состояний с низкой энергией. Это открывает возможности для создания энергии практически из «ничего», без пространственных ограничений. При этом, например, можно изменить частоты света, что может быть применено в технологиях оптической визуализации или для анализа биологических образцов.

Хотя экспериментальная проверка этого явления представляет определенные трудности из-за его редкости и неожиданности, исследователи планируют сотрудничать с физиками-экспериментаторами для подтверждения своих результатов. Но это открытие открывает новые перспективы в изучении квантовых явлений и их применении в различных областях.