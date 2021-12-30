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Экономика
30 декабря 2021  09:43

В Центробанке заявили, что российская экономика близка к перегреву

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Ситуация на рынке труда мешает росту российской экономики, которая близка к состоянию перегрева. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, сообщает РИА Новости.

«Анализ этого рынка (рынка труда — ред.) показывает, что да, экономика, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда — это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста», — рассказал он на канале Bitkogan в Youtube.

По словам Тремасова, дефицит трудовых ресурсов все возрастает. «И, собственно говоря, именно состояние рынка труда является для экономистов одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала», - отметил он.

Ситуация на рынке труда показывает, что дальнейший рост экономики будет зависеть от роста производительности экономики. «Без повышения производительности, чего сложно добиться без конкуренции, экономика вряд ли сможет устойчиво развиваться высокими темпами в долгосрочном периоде», — заключил он.

#центробанк РФ
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