В Центробанке заявили, что отказываться от наличных в России не планируют

Отказываться от наличных денег в России не планируют, заявили в Центробанке. В своем Telegram-канале регулятор, отвечая на вопросы читателей, подчеркнул, что, несмотря на снижение доли наличных в розничных платежах, речи об их исчезновении не идет.

«Сейчас в обращении находится почти 18 трлн рублей», – отметили в Центробанке.

ЦБ регулярно анализирует отношение россиян к разным средствам платежа. Результаты показывают, что только 10% граждан полностью обходятся без наличных, а около половины опрошенных используют их хотя бы раз в неделю.

«Наша задача — дать людям возможность самим выбирать, в какой ситуации и какой инструмент им использовать», – подчеркнул регулятор.