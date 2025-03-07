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Экономика 7 марта 2025 19:42

В Центробанке заявили, что отказываться от наличных в России не планируют

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Отказываться от наличных денег в России не планируют, заявили в Центробанке. В своем Telegram-канале регулятор, отвечая на вопросы читателей, подчеркнул, что, несмотря на снижение доли наличных в розничных платежах, речи об их исчезновении не идет.

«Сейчас в обращении находится почти 18 трлн рублей», – отметили в Центробанке.

ЦБ регулярно анализирует отношение россиян к разным средствам платежа. Результаты показывают, что только 10% граждан полностью обходятся без наличных, а около половины опрошенных используют их хотя бы раз в неделю.

«Наша задача — дать людям возможность самим выбирать, в какой ситуации и какой инструмент им использовать», – подчеркнул регулятор.

#центробанк РФ #наличные деньги
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