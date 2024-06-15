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Экономика 15 июня 2024 09:26

В Центробанке РФ хотят обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими

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Центробанк РФ планирует обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 января 2025-го выявлять конфликты интересов и управлять ими.

Как сообщается на сайте регулятора, данный проект был разработан специалистами Центрального Банка России. Его цель – защитить права застрахованных лиц и владельцев банковских вкладов.

Согласно документу, определены ряд правил по выявлению таких конфликтов, а также там описываются конкретные ситуации, которые могут их вызвать. Еще этот проект обязывает НПФ предотвращать подобные ситуации.

Как подчеркнули в ЦБ, разработанные требования аналогичны тем, которые действуют в отношении профучастников и управляющих компаний.

#центробанк РФ #негосударственные пенсионные фонды
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