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В Центробанке РФ хотят обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими
Центробанк РФ планирует обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 января 2025-го выявлять конфликты интересов и управлять ими.
Как сообщается на сайте регулятора, данный проект был разработан специалистами Центрального Банка России. Его цель – защитить права застрахованных лиц и владельцев банковских вкладов.
Согласно документу, определены ряд правил по выявлению таких конфликтов, а также там описываются конкретные ситуации, которые могут их вызвать. Еще этот проект обязывает НПФ предотвращать подобные ситуации.
Как подчеркнули в ЦБ, разработанные требования аналогичны тем, которые действуют в отношении профучастников и управляющих компаний.
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