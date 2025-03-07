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Общество 7 марта 2025 19:48

В Центробанке разъяснили, почему не планируют отказываться от копеечных монет

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В своем Telegram-канале Центральный Банк РФ, отвечая на вопросы читателей, разъяснил, почему не планирует отказываться от копеек.

Регулятор подчеркнул, что мелкие монеты остаются законным средством платежа, несмотря на низкий спрос у населения. Кроме того, они выполняют важную функцию размена, ведь в ценниках часто указывают не только рубли, но и копейки.

«У людей должна быть возможность рассчитываться за покупку, как говорится, «до копейки»», – отметили в ЦБ РФ.

Это правило применимо и к банковским операциям, например, при закрытии вкладов, а также при расчете тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

#центробанк
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