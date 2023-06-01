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В центре Зеленодольска появился рекордно длинный рисунок мелками на асфальте
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Фото: Центр творчества Зеленодольска
На территории КСК «Авангард» в Зеленодольске Центр творчества провел концерт и игровую программу в рамках празднования Дня защиты детей. Кульминацией праздника стал самый длинный в городе рисунок мелками – 380 метров.
Ребята украсили рисунками всю прогулочную дорожку на «Авангарде». Причем в выборе сюжетов им дали полную свободу.
Участие в художественной акции приняли более 200 детей, сообщает Центр детского творчества.
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