В центре занятости населения Татарстана решили сократить штат

В Татарстане сократят штат сотрудников центра занятости населения республики с 760 до 444 человек. Соответсвующий документ опубликован на сайте правительства РТ.

Все поправки внесут в постановление «Об оптимизации инфраструктуры отрасли в сфере занятости населения РТ». Постановление начнет действовать с 1 февраля 2025 года.

Мероприятия по сокращению штата поручено провести Минтруда РТ.