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В центре занятости населения Татарстана решили сократить штат
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В Татарстане сократят штат сотрудников центра занятости населения республики с 760 до 444 человек. Соответсвующий документ опубликован на сайте правительства РТ.
Все поправки внесут в постановление «Об оптимизации инфраструктуры отрасли в сфере занятости населения РТ». Постановление начнет действовать с 1 февраля 2025 года.
Мероприятия по сокращению штата поручено провести Минтруда РТ.
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