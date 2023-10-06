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В центре Харькова прогремел взрыв, звучит воздушная тревога
В центре Харькова прогремел взрыв, сообщил в своем Telegram-канале мэр Игорь Терехов.
«Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города», — написал он.
Как сообщает РИА Новости, с 6.48 в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.
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