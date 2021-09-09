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Ру Тат
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9 сентября 2021  18:02
Арсений Каримов

В казанском Центре волейбола заменят все зрительские сиденья

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Сейчас в казанском Центре волейбола идет обновление, в частности все кресла будут заменены на новые. Поэтому команда сыграет на домашней арене не раньше конца октября, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» президент ВК «Зенит» Олег Брызгалов.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы до конца октября все игры мы сыграли на гостевых площадках. Надеемся, что в конце октября — начале ноября казанский болельщик сможет посетить обновленный Центр волейбола. В частности, мы поменяем все кресла. На них были нарекания у болельщиков», — отметил собеседник.

Он пояснил, что сейчас команда находится в Оренбурге, где сыграет на предварительном этапе Кубка России.

#олег брызгалов #центр волейбола #волейбольный клуб зенит-казань
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