В центре внимания – многодетные семьи и участники СВО: Минтруд РТ подвел итоги 2025 года

За десять лет число многодетных в Татарстане выросло в два раза благодаря заботе государства. За прошлый год на поддержку семей с детьми в регионе направлено более 38 млрд рублей. О мерах поддержки многодетных и студенческих семей, пожилых людей и ветеранов СВО шла речь сегодня на заседании коллегии Минтруда РТ в Казани.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минтруд Татарстана предоставляет 65 мер поддержки – 4 федеральные с охватом 300 тыс. человек и 61 республиканскую в пользу 800 тыс. жителей. В целом на поддержку семей в 2025 году в республике направлено более 38 млрд рублей, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Отдельное внимание мы уделяем молодым семьям, семьям с низкими доходами, многодетным. В 2025 году новорожденные из малообеспеченных семей получили комплекты вещей первой необходимости. 35 тысяч детей обеспечиваются по программе «Бэлэкэч» детским питанием. Более чем 5 тысяч малышей до трех лет получают выплаты на лекарства по 10 тысяч рублей», – отметила она.

Эльмира Зарипова: «35 тысяч детей обеспечиваются по программе «Бэлэкэч» детским питанием». Более чем 5 тысяч малышей до трех лет получают выплаты на лекарства по 10 тысяч рублей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

1,5 тыс. сельских женщин при рождении малыша получили выплаты от 50 до 100 тыс. рублей. Благодаря адресным мерам поддержки количество многодетных семей за последние 10 лет в Татарстане выросло в два раза.

С 2025 года в Татарстане введены новые меры поддержки многодетных и студенческих семей.

«Принят закон об обеспечении детей до шести лет из многодетных семей лекарственными средствами вместо ранее предоставляемой субсидии на лекарства. Это стало серьезной мерой поддержки для 53,7 тыс. семей, получателей данной субсидии в 2025 году», – рассказала Эльмира Зарипова.

Также с прошлого года детям из многодетной семьи предоставляется компенсация 30% стоимости обучения в организациях среднего профессионального образования.

«Принят закон об обеспечении детей до шести лет из многодетных семей лекарственными средствами вместо ранее предоставляемой субсидии на лекарства» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отдельным решением Раиса Татарстана Рустама Минниханова были введены новые республиканские меры поддержки молодых студенческих семей:

единовременная выплата 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения;

пункты бесплатного проката предметов первой необходимости для детей до 1,5 года из малообеспеченных студенческих семей до 25 лет и многодетных семей до 30 лет;

услуга «Социальная няня» для малообеспеченных студенческих семей (в возрасте до 30 лет) с ребенком от 6 месяцев до 3 лет.

По итогам десяти месяцев 2025 года в 26 районах Татарстана наблюдается снижение регистрации числа рождений детей, рост показателя отмечается в 14 районах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рождаемость повысилась в 14 районах Татарстана

По итогам десяти месяцев 2025 года в 26 районах Татарстана наблюдается снижение регистрации числа рождений детей, рост показателя отмечается в 14 районах.

«Ключевым для нашего министерства выступает национальный проект «Семья», его основной показатель – суммарный коэффициент рождаемости. Снижение рождаемости отмечается в Муслюмовском, Новошешминском, Алькеевском, Заинском, Азнакаевском, Апастовском, Кукморском районах. В то же время рост числа рождений произошел в 14 районах, в том числе в Рыбной Слободе, Мамадыше, Бавлах, Кайбицах, Сарманово, Менделеевском, Мензелинском, Лаишевском», – пояснила Эльмира Зарипова.

Минтруд РТ активно работает по двум направлениям – социальной реабилитации ветеранов спецоперации и оказании им содействия в трудоустройстве Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ветераны СВО проходят обучение и устраиваются на работу

Участники специальной военной операции из Татарстана и члены их семей находятся в зоне особого внимания руководства республики.

«Раисом РТ Рустамом Миннихановым объявлено о предоставлении жилищной ипотеки для участников специальной военной операции. И, кроме того, принято решение на законодательном уровне о резервировании рабочих мест для ветеранов боевых действий и о том, что не учитывается наличие задолженности по налогам при предоставлении им мер соцподдержки», – рассказала Зарипова.

Минтруд РТ активно работает по двум направлениям – социальной реабилитации ветеранов спецоперации и оказании им содействия в трудоустройстве.

«У нас есть 421 место в пяти реабилитационных центрах. 164 участника специальной военной операции уже прошли через наши социально-реабилитационные центры. Это последний этап после медицинской реабилитации. Допустим, человек стал инвалидом и ему важно принять себя, научиться жить в новом статусе в обществе. И не просто жить, а реализовать себя уже в этом новом статусе», – пояснила Зарипова.

Не менее важен вопрос трудоустройства. 70% демобилизованных бойцов в республике трудоустроены. Реализуются программы по обучению и переобучению по востребованным профессиям.

Сегодня в Татарстане проживают 6089 ветеранов Великой Отечественной войны и 1098 вдов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В республике проживают 6089 ветеранов Великой Отечественной войны

Сегодня в Татарстане проживают 6089 ветеранов Великой Отечественной войны и 1098 вдов. Во исполнение поручения Раиса РТ ветеранам оказана дополнительная материальная поддержка, вручены продуктовые наборы, участникам войны присвоены звания почетных жителей.

«На местах главы активно подключились к решению социально бытовых вопросов ветеранов. Важно помнить, какой ценой досталась нам Победа, помнить, что именно трудом фронтовиков, вернувшихся с войны, был заложен фундамент развития страны на принципах справедливости, равенства возможностей и реализации потенциала каждого человека», – рассказала Зарипова.

Сегодня приоритет человека лежит в основе национальных целей развития России, определенных Президентом РФ Владимиром Путиным до 2030-го и на перспективу до 2036 года, добавила министр труда.

Татарстан занимает первое место по уровню оплаты труда в Приволжском Федеральном округе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан лидирует в ПФО по уровню оплаты труда

Татарстан занимает первое место по уровню оплаты труда в Приволжском федеральном округе.

«Это более 86 тысяч рублей по итогам января-октября, но в то же время мы видим, что есть отрасли, где уровень оплаты труда чуть более 50 тысяч рублей. Это работа с недвижимостью, гостиничная сфера, сфера туризма, услуг. В разрезе районов есть дисбалансы. Рыбная Слобода, Дрожжановский, Тетюшский районы, где оплата труда в среднем чуть более 50 тысяч рублей. Конечно, отсюда молодежь уезжает. И в то же время Лаишевский, Верхнеуслонский район, Елабуга, где оплата труда доходит до 200 тысяч рублей», – рассказала Зарипова.

Она отметила, что открытие новых производств всегда в центре внимания, как и размер оплаты труда.

«Поэтому мы не снижаем темп и качество работы комиссии по уровню оплаты труда. И в 2026 году не будем снижать», – подчеркнула Зарипова.

Семьи из Татарстана уверенно двигаются в своем развитии, открывают мастерские, пекарни, мини-пекарни, занимаются швейным производством, превращают хобби в занятие Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для вывода людей из бедности в 2026 году будет заключено 4 тыс. соцконтрактов

Татарстан на протяжении последних 15 лет отличает низкий уровень бедности. Регион входит в тройку лидеров по этому показателю.

«У нас сегодня уровень бедности – 3,7% населения. И, конечно же, важный инструмент – социальный контракт. В этом году заключено порядка 5 тыс. социальных контрактов. Основной упор мы делаем на трудоустройство, открытие собственного дела», – рассказала Зарипова.

Она отметила, что семьи из Татарстана уверенно двигаются в своем развитии, открывают мастерские, пекарни, мини-пекарни, занимаются швейным производством, превращают хобби в занятие, повышают качество своей жизни и трудоустраивают других людей.

«На следующий год стоит задача заключить около 4 тыс. социальных контрактов. В центре внимания – многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции, потому что большая доля ребят проживает в сельской местности. И здесь есть возможность реализовать себя, участвуя в системе социального контракта, развивая собственный бизнес, личное подсобное хозяйство», – подчеркнула Зарипова.

В целом на реализацию нацпроекта «Семья» в 2026 году в стране предусмотрено 3,2 трлн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ежемесячные выплаты матерям-героиням и налоговые льготы

Статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов отметил, что одной из национальных целей развития России является сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, а также поддержка семей, что отражается в целях нацпроекта «Семья».

«Перед субъектами страны стоит задача преодолеть негативные демографические тенденции, повысить рождаемость», – заметил он.

В целом на реализацию нацпроекта «Семья» в 2026 году в стране предусмотрено 3,2 трлн рублей.

«Сумма значительная. Мероприятия нацпроекта стали базой, основой для выполнения стратегии семейной демографической политики и поддержки многодетности до 2036 года», – сказал Пудов.

Так, с 2026 года по поручению Владимира Путина женщине, удостоенной звания «Мать-героиня», будет предоставляться ежемесячная выплата в размере 72,4 тыс. рублей, а также доплата в размере 36,5 тыс. рублей к пенсии.

С 2026 года семьи с двумя и более детьми и с доходами не более 1,5 прожиточных минимумов на душу населения в регионе смогут получать семейную налоговую выплату. Вместо 13% налог будет пересчитан по ставке 6%. Разница будет возвращена по заявлению.

Также с 1 января 2026 года в России меняются условия в отношении единого пособия на детей и беременных женщин, а также пособия по уходу за ребенком. Главное нововведение – требование к минимальному доходу.

Рустам Нигматуллин: «Правительством Татарстана введены существенные дополнительные меры поддержки семей участников СВО, включающие финансовую помощь, льготы в сфере социального обслуживания» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ключевая миссия – создать благоприятные условия для трудоустройства и интеграции в общество участников СВО»

Итоги заседанию подвел первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Он напомнил, что решением Президента России Владимира Путина прошедший год был объявлен годом Защитника Отечества.

«Воздавая дань уважения подвигам всех поколений, в течение года проведена обширная работа по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов, организации гражданско-патриотических мероприятий, благоустройству, реставрации памятников», – рассказал Нигматуллин.

В Татарстане организована системная работа по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, налажено эффективное взаимодействие между промышленными предприятиями, бизнес-сообществом, волонтерскими организациями и органами местного управления.

«Правительством Татарстана введены существенные дополнительные меры поддержки семей участников СВО, включающие финансовую помощь, льготы в сфере социального обслуживания, доступ к образовательным и культурно-досуговым учреждениям, а также юридическое сопровождение», – заметил Нигматуллин.

Он поблагодарил министерства и ведомства, глав муниципальных образований за проделанную в этой сфере работу.

«Сегодня перед нами стоит важнейшая задача обеспечить полноценную адаптацию вернувшихся участников специальной военной операции к мирной жизни. Ключевая миссия министерств, ведомств, филиалов фонда «Защитники Отечества» и глав муниципальных образований – обеспечить индивидуальный подход к каждому участнику специальной военной операции, создать благоприятные условия для трудоустройства и полноценной интеграции в общество», – сказал Нигматуллин.

Он также сообщил, что в прошлом году в рамках 12 национальных проектов республика приняла участие в реализации 46 региональных проектов с конкретными ориентирами, в ходе которых проведено строительство, капитальный ремонт и модернизация 468 социально значимых объектов.