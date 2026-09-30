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Общество 30 сентября 2026 21:17

В Центре уникального мастерства пройдет мероприятие ко Дню пожилых людей

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1 октября 2026 года на базе Центра уникального мастерства пройдет мероприятие, приуроченное к Международному дню пожилых людей. Организаторы подготовили программу, направленную на поддержку граждан старшего поколения и популяризацию активного долголетия.

В рамках мероприятия развернется выставка изделий представителей общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан. Посетители смогут ознакомиться с работами мастеров и принять участие в мастер-классах по традиционным промыслам республики.

Кроме того, для граждан старшего поколения организуют бесплатное консультирование по вопросам трудового права, социальной защиты, здравоохранения и медико-социальной экспертизы.

Дата и время: 1 октября 2026 года, начало в 10:00.

Место проведения: Центр уникального мастерства (Казань, ул. Московская, 2).

#ЦУМ #день пожилых людей
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