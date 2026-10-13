В Центре уникального мастерства 4 ноября откроют павильон Якутии

Фото: sakha.gov.ru

Павильон Республики Саха (Якутия) в Казанском Центре уникального мастерства (ЦУМ) начнет работу 4 ноября, в День народного единства. На площадке представят национальные костюмы, изделия народных мастеров и продукцию якутских производителей, сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия).

На прошлой неделе экспозицию посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он положительно оценил концепцию павильона и отметил значение участия Якутии в совместной подготовке к Всемирным играм кочевников. Особое внимание Раис РТ уделил экспозициям национальных костюмов и изделий из мамонтовой кости.

Инициативу создания павильона поддержал глава Якутии Айсен Николаев. Во время «Прямой линии» к нему обратились официальный представитель республики в Татарстане Рамиль Закиров и представители якутского землячества с просьбой помочь народным мастерам представить свою продукцию в Казани.

«Наше партнерство и наша дружба с Республикой Татарстан, с Раисом Рустамом Нургалиевичем Миннихановым выходят на новый уровень. При поддержке Раиса республики было принято это решение. Когда мы разговаривали с ним о наших традициях, наших мастерах, он тогда уже сказал, что поддержит нас», – сказал Айсен Николаев.

«В этом уникальном центре мастерства только один регион – Республика Саха (Якутия) – получил в аренду порядка 200 кв. метров. Это выделено нашему землячеству, которое должно обеспечить поставку якутских товаров и работу наших народных мастеров. Теперь дело за республикой, за ее народными мастерами и ассоциациями, в том числе за Ассоциацией "Сделано в Якутии". Очень надеюсь, что они смогут наладить постоянный поток наших якутских товаров, и через это мы сможем позиционировать нашу культуру для братского Татарстана. Уверен, мы все сделаем, чтобы это было сделано на должном уровне», – добавил он.

Соглашение о сотрудничестве между АНО по сохранению и развитию культуры и традиций народа саха в Татарстане и Ассоциацией якутских предпринимателей «Сделано в Якутии» подписали 15 сентября 2026 года. Стороны намерены совместно популяризировать культурное наследие Якутии, развивать гастрономический туризм и продвигать якутскую продукцию на рынке Поволжья.

В павильоне организуют выставочные, торговые и культурные площадки. Посетители смогут увидеть постоянную экспозицию национальных костюмов, познакомиться с товарами участников ассоциации «Сделано в Якутии» и принять участие в мероприятиях, посвященных традициям республики.

Летом этого года в Нижнекамске прошли Дни Якутии. Одним из главных событий стал национальный праздник, объединивший татарский Сабантуй и якутский Ысыах. Мероприятие состоялось в рамках Года единства народов России.

В июне 2025 года в Якутске прошел XXV Федеральный Сабантуй – праздник труда и межнационального единства татарского народа.