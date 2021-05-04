В Центре татарской культуры Бугульмы откроется интерактивная площадка «Татар өе»

У жителей и гостей города Бугульмы появится уникальная возможность прикоснуться к истории предков. В Центе татарской культуры в рамках Года родных языков и народного единства 12 мая откроется интерактивная площадка «Татар өе». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Бугульминского района РТ.

«Интерактивная площадка „Татар өе“ будет работать в рамках Года родных языков. Планируется организовать также площадки „Башкорт йорты“, „Узбэк йорты“», — уточнил источник.

На новой площадке гостям центра расскажут об укладе жизни татарского народа, значении дома для предков татар, а также о предметах быта, которыми пользовались прадеды и прабабушки.

Экспонаты собирали сотрудники Центра татарской культуры — это все вещи из прошлого. Площадка включит зоны «Ашханэ», «Тур як», «Национальная одежда», «Ишек алды». Гостей будут встречать әби и бабай — через игру «Тубәтәй» они проведут гостей по площадкам.

«Вместе с молодой мамой они споют колыбельную для малыша, невеста покажет, как раньше на коромыслах таскали воду, хозяин дома научит гостей молоть муку с помощью ручной мельницы. Во время мастер-класса „Татарский орнамент“ желающие смогут изготовить национальную одежду своими руками», — рассказали организаторы площадки.

Интерактивная площадка будет доступна абсолютно для всех.

«Сотрудники особое внимание уделяет взаимосвязи поколений, поэтому приглашаем на экскурсию детей и родителей, бабушек и дедушек. Собираем заявки, составляем график экскурсий», — рассказали в Центре татарской культуры.

Фото предоставлено пресс-службой главы Бугульминского района.