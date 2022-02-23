В центре Софии возложили цветы к памятнику Советской армии

В столице Болгарии, в Софии, прошла церемония возложения цветов и венков к памятнику Советской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Также память павших солдат почтили в софийском квартале Лозенец — здесь расположен мемориал советским войнам, он находится на месте захоронения 154 солдат и офицеров Красной армии.

Участниками мероприятий стали посол РФ в Болгарии, дипломаты и сотрудники других российских учреждений, главы дипмиссий, военные атташе, представители различных болгарских общественных организаций, а также болгарские политики и общественные деятели, десятки граждан.

Болгары отметили, что памятник Советской армии — это символ Победы над фашизмом и успешной борьбы за освобождение их страны. Согласно социологическим исследованиям, около 70% жителей Болгарии хорошо осведомлены о роли советской армии в освобождении Европы от фашизма и признательны героям Великой Отечественной войны.