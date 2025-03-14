В центре «Снежный барс» на Алтае начнут реализовывать научные программы

14 марта на Международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» в Казани было подписано Соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-технической сферах в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов для возможности реализации совместных научных программ на базе объектов Научного Центра «Снежный барс» в Республике Алтай. Сохранение популяции снежного барса является одной из основных целей национального проекта «Экологическое благополучие»

Соглашение подписали Директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук Сергей Найденко, Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов, Директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального университета Андрей Киясов, Председатель попечительского совета Центра «Ирбис» Али Узденов, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков.

После подписания соглашения генеральный директор ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина Наиль Маганов, при поддержке которой был возведен комплекс объектов центра, вручил Сертификат на передачу объектов Научно-исследовательского Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» в Республике Алтай Консорциуму стратегических партнеров.

«Снежный барс является вершиной пищевой пирамиды на Алтае. Сохраняя его, фактически, мы сохраняем всю экосистему. В будущем этот центр будет работать не только для снежного барса, но и для целого ряда других редких видов Алтая. Основной задачей центра является научно обоснованная реинтродукция – восстановление популяций диких животных, в том числе ирбиса. Уже завезены особи из Киргизии, и ожидаются еще животные из Монголии», – рассказал Директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук Сергей Найденко.

На базе современного комплекса Центра стратегические партнеры смогут проводить глубокие научные исследования, реализовывать совместные Программы и расширять международное сотрудничество в вопросах изучения и сохранения ирбиса.

Напомним, что в 2022 году по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова был создан Научный Центр по сохранению биологического разнообразия с приоритетным видом для изучения – снежный барс. Работы по его строительству в Майминском районе Республики Алтай были завершены в 2024 году, а в начале 2025 года в центр были привезены три первые особи – самцы Батыр, Жаниш и самка Умай, позже к ним присоединилась самка из Пермского края Кисуня. Проект реализуется при поддержке компании «Татнефть» и научном сопровождении Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской Академии наук. Комплекс объектов представляет собой научно-исследовательский корпус с лабораторией, ветеринарный блок, хозяйственный блок, вольерный комплекс и жилые дома для научных сотрудников.