В центре «Сириус» пройдет IV Международная олимпиада по финансовой безопасности

Фото: пресс-служба Финансового университета при Правительстве РФ

Финальная неделя IV Международной олимпиады по финансовой безопасности состоится с 30 сентября по 4 октября на федеральной территории «Сириус» при поддержке национального проекта «Образование». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На площадке Финансового университета при Правительстве РФ в Москве 17 сентября состоялась учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности. Председателем президиума избран вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, заместителем — директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Сегодня мы совместно с Росфинмониторингом дали старт новому движению, которое свободно от политических барьеров и ограничений. Его главная цель — объединить молодежь разных стран для успешного решения вопросов в сфере финансовой безопасности. Мы очень рады, что сегодня в учредительной конференции движения приняли участие представители 36 стран. Уверен, с каждым годом к проекту будут присоединяться все новые государства, и в конечном итоге наши ценности будет разделять большая часть мирового сообщества», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что идею создания Международного движения по финансовой безопасности высказал студент факультета юриспруденции бразильского Федерального университета Рио-де-Жанейро Аугусто Леммерц в ходе встречи Президента РФ Владимира Путина с финалистами III Международной олимпиады в октябре 2023 года. Российский лидер назвал предложение «инициативой Аугусто».

Чернышенко пояснил, что движение призвано стать «кузницей кадров» для национальных «антиотмывочных» систем. Школьникам оно поможет выбрать востребованную профессию, студентам — построить карьеру, молодым ученым — участвовать в научных конкурсах и мероприятиях, сотрудникам органов финансовой безопасности — проходить профессиональную переподготовку.

Фото: пресс-служба Финансового университета при Правительстве РФ

В свою очередь Юрий Чиханчин подчеркнул роль финансов в жизни общества и сопряженные с этим риски, в том числе проблему вовлечения молодежи в криминальные схемы.

«Финансы лежат в основе жизни человека, общества, государства и мира. Но у финансов есть и обратная сторона — определенная категория людей пытается, предпринимает шаги и достигает результатов, присваивая чужие денежные средства. К сожалению, в последнее время активно в преступные схемы вовлекается молодежь, школьники 14–17 лет, студенты, которые не искушены во всех жизненных вопросах, не понимают меры ответственности. Вот поэтому было принято решение о создании международного движения. Для того, чтобы мы сами, наши близкие, родные, друзья, те, кто рядом с нами, понимали, насколько финансы важны, насколько они реально влияют на жизнь, и [что] нельзя допустить преступников к этим денежным средствам», — убежден он.

В мероприятии очно и в режиме видеоконференции приняли участие представители 36 государств из 55 вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ). От лица студенческого сообщества выступили аспирант Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Валентин Романовский из Беларуси, аспирант РУДН имени Патриса Лумумбы Ян Цзинин из КНР, аспирант Финансового университета при Правительстве РФ Нгетобай Массенгар Ронгар из Чада.

Была принята декларация участников учредительной конференции. Ее авторы заявили необходимость международного сотрудничества и общих подходов к укреплению финансовой безопасности личности и общества.

Технологической платформой движения станет международная социально-образовательная платформа «Содружество», о работе которой рассказал сотрудник ПАО Промсвязьбанк (ПСБ), дважды призер и победитель Международной олимпиады по финансовой безопасности 2023 года Александр Ященко.

На мероприятии объявлен старт голосованию за символ — талисман Международного движения по финансовой безопасности. На право олицетворять движение претендуют енот Фини, сова Софи, жар-птица Власта, медведь Потап и дельфин Орион. Итоги голосования будут подведены на финальной неделе IV Международной олимпиады по финансовой безопасности.