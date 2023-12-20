В центре Санкт-Петербурга обрушился нежилой дом

Минувшей ночью на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга обрушился нежилой дом, сообщает РИА Новости.

В настоящее время на месте проводятся работы по разбору завалов, а прокуратура организовала проверку.

Из соседнего жилого дома были эвакуированы 27 человек, причем 19 из них направлены в пункт временного размещения, а остальные уехали к родственникам. Специалисты МЧС России оказывают психологическую поддержку эвакуированным.

Спасатели, включая кинологов, произвели обследование завалов с целью обнаружения возможных пострадавших, но на момент сообщения информации о погибших или пострадавших не поступило.

В текущих работах на месте происшествия участвуют 89 человек и 24 единицы техники.