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В центре Санкт-Петербурга обрушился нежилой дом
Минувшей ночью на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга обрушился нежилой дом, сообщает РИА Новости.
В настоящее время на месте проводятся работы по разбору завалов, а прокуратура организовала проверку.
Из соседнего жилого дома были эвакуированы 27 человек, причем 19 из них направлены в пункт временного размещения, а остальные уехали к родственникам. Специалисты МЧС России оказывают психологическую поддержку эвакуированным.
Спасатели, включая кинологов, произвели обследование завалов с целью обнаружения возможных пострадавших, но на момент сообщения информации о погибших или пострадавших не поступило.
В текущих работах на месте происшествия участвуют 89 человек и 24 единицы техники.
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