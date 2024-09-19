В центре «Приют человека» прошла благотворительная акция для нуждающихся

Сегодня, 19 сентября, Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» в Республике Татарстан провел в Казани благотворительную акцию, приуроченную ко Дню бездомного человека. Мероприятие организуется ежегодно совместно с центром «Приют человека», на площадке которого и состоялась сегодняшняя акция.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«В этот день мы во второй раз проводим такую крупную акцию. Ее мы проводим, конечно, ежегодно, но в рамках штаба у нас есть множество узконаправленных проектов, ведь всегда хочется помогать больше! Здесь собралось много не только медицинских специалистов, но и людей, в которых нуждаются незащищенные слои населения. В рамках проекта „Единой России“ Министерство труда и занятости направило специалистов по карьерному росту и представителей соцзащиты. Каждый человек, который сюда пришел, даже если у него нет документов, получит квалифицированную помощь и поддержку. Конечно, мы здесь ждем абсолютно всех граждан, ведь сегодня у них есть возможность получить помощь от очень хороших врачей. Мы рассчитываем на то, что люди отсюда уйдут с решением давно залежавшихся проблем, может, тут они утолят свою боль психологического характера. Сегодняшнее мероприятие для нас — это социальная миссия, мы всегда к ней очень долго готовимся, потому что знаем, что она очень нужна людям», — рассказала заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ Анастасия Исаева.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Сегодня у благотворительного проекта «Приют человека» день рождения, центру исполнилось шесть лет. С 2018 года организация помогает незащищенным слоям населения: инвалидам, малоимущим пенсионерам, погорельцам, людям без определенного места жительства и просто тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Фонд предоставляет временное жилье, одежду, питание, разного рода поддержку нуждающимся в помощи. За время работы проекта безвозмездно роздано 1 718 289 порций еды, 56 308 раз был предоставлен ночлег нуждающимся, 514 человек излечены от алкогольной и наркотической зависимостей.

«Я живу здесь уже около года. У меня были разногласия с моей супругой, я лишился квартиры и оказался на улице. К моему счастью, я работал на рынке, который как раз находится рядом с этим центром, так я тут и оказался. Честно, тут очень даже неплохо, я одет, помыт и накормлен. Тут есть все условия для проживания людей без места жительства, у нас даже баня есть! В дальнейшем мне бы хотелось разобраться с моими документами, получить паспорт и устроиться на работу. Я надеюсь — люди, работающие тут, мне помогут и в этом», — рассказал свою историю постоянный житель центра благотворительного фонда «Приют человека» Владимир.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Прием граждан продлился с 11 до 14 часов. В благотворительном центре собралось много желающих проконсультироваться с врачами и юристами. Специалисты Министерства труда, занятости и социальной защиты, а также Министерства здравоохранения оперативно принимали всех желающих. Терапевт, кардиолог, психолог, дерматолог, окулист и хирург консультировали обратившихся за помощью людей. Медицинских работников штабу предоставила поликлиника №7 Казани. У многих пришедших и проживающих в «Приюте человека» людей есть проблемы с оформлением паспортов, документов на имущество. Таким гражданам активно помогают юрист, специалисты социальной и кадровой службы.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Я считаю, что очень важным было решение организовать работу с психологом на этом мероприятии, потому что многие люди, которые сегодня подходили ко мне, имели огромную потребность в разговоре с кем-то. Они просто хотели выговориться, рассказать свою историю и хотели быть выслушанными. В такие места люди не попадают просто так, у каждого человека есть своя непростая жизненная история с психологическими травмами и трудными жизненными обстоятельствами. Мне кажется, что это очень хорошее дело — собирать всех нуждающихся в помощи людей вместе и предоставлять им поддержку физического и ментального здоровья. Важно давать людям надежду, что еще не поздно встать на верный путь и реализоваться, что некоторые ситуации — это не конечная точка», — сказала корреспонденту «Татар-информа» психолог-консультант Камиля Ахметзянова.

На площадке у центра стоял фургон с аппаратами ЭКГ и флюорографии. Специалисты делали снимки и консультировали людей по очереди.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Основная база наших посетителей — это бабушки, которые, в частности, приходят к нам покушать. У них есть дом, они просто экономят деньги и пьют чай с молоком у нас, так сказать. Остальные — это, конечно, бездомные, которые живут у нас на постоянной основе. Они поступают к нам иногда в ужасном состоянии, у некоторых имеются сильнейшие проблемы со здоровьем. В таких ситуациях мы стараемся передавать их в больницы и дальше распределять по домам престарелых, если им некуда идти. Жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди, которые к нам обращаются, разные. В частности, это алкогольная зависимость, негативные отношения с родными и детьми, а также длительное пребывание в местах отбывания наказания. Мы помогаем всем не только оказанием им физической помощи, но и ментальной. Очень важно, чтобы люди чувствовали поддержку в такие периоды», — поделился основатель и учредитель центра «Приют человека» Азат Гайнутдинов.

На площадке у центра работала парикмахерская, около которой собралась очередь из желающих постричься. В связи с этим Анастасия Исаева заметила: «Женщины этого ждут особенно. Великолепно наблюдать за дамами, которые заходят в помещение с одним видом, а выходят совершенно окрыленные. Это, конечно, очень дорогого стоит».

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В обычные дни работа центра включает предоставление еды, ночлега, возможности искупаться и постричься желающим и постояльцам. Сегодня для людей приготовили горячий плов, напоили компотом и чаем со сладостями.