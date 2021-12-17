В Центре поддержки экспорта рассказали, как предпринимателям РТ выйти на зарубежный рынок

Предпринимателям Татарстана активно помогают развивать бизнес в различных направлениях, этим занимается Фонд поддержки предпринимательства РТ. Одно из его направлений — вывод бизнеса на иностранный рынок торговли с помощью Центра поддержки экспорта (ЦПЭ).

Размещение на международном маркетплейсе (Amazon, eBay, Alibaba и др.)

Сегодня электронные площадки или маркетплейсы являются отличной помощью для продвижения за рубежом: с помощью них бизнес быстро повышает свою узнаваемость и также быстро приобретает новых клиентов за счёт специальных алгоритмов каждой отдельной площадки. Выход на иностранный маркетплейс значительно расширяет клиентскую базу и приносит бизнесу хороший доход. А татарстанские предприниматели могут ещё и бесплатно разместиться на одной торговой платформе — достаточно обратиться в Центр поддержки экспорта от Фонда поддержки предпринимательства РТ.

Специалисты всё сделают сами: зарегистрируют бизнес на одном из международных маркетплейсов (Alibaba, Amazon, eBay, MedicalExpo, Etsy, Amazon.de + Edeka, Direct Industry, Agri Expo, Satu KZ, Otto, Zalando, Nautic Expo), сделают фото продукции, составят правильное описание, настроят логистическую систему доставки товара и будут сопровождать аккаунт в течение определённого времени и помогать продвигать товар (подробнее об условиях на сайте.

Все вопросы по данной услуге можно задать Ермолаеву Антону Андреевичу по телефону +7 (843) 222-90-60 (добавочный 279) или на почту AntonA.Ermolaev@tatar.ru.

Участие в международных деловых выставках и ярмарках

Выходу бизнеса за рубеж могут поспособствовать иностранные клиенты или партнёры, которым необходима продукция татарстанских предпринимателей на их рынке. Найти заказчиков для экспортных поставок можно на международных деловых ярмарках и выставках. Подобные мероприятия как раз и направлены на создание деловых связей между бизнесменами из разных уголков мира. На таких событиях многие предприниматели заключают экспортные контракты, находят первых иностранных партнёров, инвесторов или клиентов. Участие в выставках повышает узнаваемость бренда, даёт возможность проанализировать конкурентов или узнать о нововведениях в своей сфере работы.

Центр поддержки экспорта организовывает коллективное или индивидуальное участие в деловых выставках и ярмарках как в России, так и за рубежом. Предпринимателю помогают подобрать подходящее мероприятие, формируют или обновляют коммерческое предложение для потенциальных иностранных клиентов, оплачивают аренду выставочной площадки и оборудование для стенда.

Предпринимателю нужно лишь добраться до места проведения самостоятельно и представлять свой бизнес потенциальным партнёрам и клиентам.

Подробнее об услуге описано на сайте, а все вопросы можно задать Грезневой Ольге Викторовне по телефону +7 (843) 222-90-60 (добавочный 273) или на электронную почту @tatexport@yandex.ru.

Поиск и подбор иностранного покупателя для бизнеса

Помимо помощи по выходу на маркетплейсы и участия в международных выставках, зарубежного покупателя можно найти просто обратившись именно за этим в Центр поддержки экспорта. Специалисты бесплатно помогут найти контрагента за рубежом.

Бизнесу сформируют специальное коммерческое предложение для экспорта и помогут перевести на иностранный язык, составят список заказчиков, с которыми потенциально можно работать, сопроводят процесс переговоров (по телефону, переписке, на онлайн-встречах) от знакомства и до подписания договора о сотрудничестве. Далее бизнесу нужно будет просто отладить производство товара и настроить логистическую систему для экспорта.

Основные и дополнительные условия данной услуги описаны на сайте Фонда поддержки предпринимательства. Все вопросы можно задать также на сайте по кнопке «остались вопросы».

А в Instagram и телеграм-канале публикуется актуальная информация для бизнесменов Татарстана.