В Центре онкологии ДРКБ готовы начать лечить детей из других регионов России

В Детской республиканской клинической больнице прошло выездное заседание Комитета Государственного Совета Татарстана по социальной политике.

Центральным вопросом для рассмотрения стала организация оказания в республике медицинской помощи детям с онкогематологическими заболеваниями.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

Сначала гостям провели экскурсию по недавно открывшемуся Центру детской онкологии, гематологии и хирургии.

Более двух тысяч маленьких пациентов уже получили лечение в онкогематологическом центре. Во второй половине года здесь планируется начать трансплантировать гемопоэтические стволовые клетки.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

Членам Госсовета показали отделение лучевой диагностики, операционный блок, реанимацию, отделение трансплантации костного мозга.

В Татарстане состоит на учете 791 ребенок со злокачественным заболеванием, с гематологическими заболеваниями – 822 ребенка. В 2021 году впервые на учет поставили 129 детей. Заболеваемость составляет 12,9 на 100 тыс. детского населения, смертность – 2,8 на 100 тыс. детского населения. Онкологи ДРКБ в своих докладах рассказали, что детский рак на 75% излечим.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

«Все силы, средства и возможности в детской республиканской клинической больнице в части лечения онкологических заболеваний при большой поддержке Министерства здравоохранения и Правительства республики Татарстан имеются в полном объеме», – подчеркнул главный врач клиники Айрат Зиатдинов.

В ДРКБ подчеркнули, что необходимо определить статус Центра онкологии, гематологии и хирургии как межрегионального центра для лечения пациентов Приволжского федерального округа и других регионов России с выделением федеральных квот.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

По словам главврача, сейчас идет работа с Минздравом России и проводятся переговоры с федеральными центрами по осуществлению этой инициативы.

«Мы поддерживаем эту инициативу. И, если будет необходимость, мы готовы через Государственный совет направить обращение и в Министерство здравоохранения Российской Федерации, и в Правительство. Сейчас идет подготовительная работа, и, если будет необходимость, – мы подключимся», – рассказала «Татар-информу» председатель комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

На заседании также подняли вопрос лекарственного обеспечения. Заместитель министра здравоохранения республики Фарида Яркаева отметила, что запас лекарств существует, в том числе и для лечения тяжелых заболеваний, например, онкологии. По фармации Минздрав РТ ведет с онкоцентром очень тесное сотрудничество, ведь лечение довольно дорогостоящее.

Светлана Захарова в свою очередь добавила, что при рассмотрении бюджета нужно учесть возможное подорожание препаратов, а также уделить особое внимание дорогостоящим лекарствам и запчастям высокотехнологичного медоборудования. Она заверила, что необходимая сумма будет заложена.