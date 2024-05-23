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В Татарстане обнаружено зерно с большим количеством пестицидов
В Татарстане были случаи выявления в зерне большого количества пестицидов. Об этом сообщила директор Центра оценки качества зерна в РТ Татьяна Менликиева на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Очень беспокоит вопрос пестицидов. В республике, к сожалению, имеется такое, что мы проверяем, и тот или иной пестицид выявляется в партии, причем в больших концентрациях. Мы об этом незамедлительно сообщаем в Россельхознадзор для принятия дальнейших мер», – сказала спикер.
При этом, по словам Менликиевой, ГМО в зерновых культурах не выявлено. Но в 2021 году произошел «резонансный случай», когда в Иран планировалось отправить рапс, отметила она.
«Наши специалисты при проведении анализов на ГМО обнаружили незарегистрированные линии. Экспорт был остановлен. Таким образом, предотвратили скандал. Иначе был бы запрет на вывоз зерна в эти страны. Если в России допускается наличие ГМО до 0,9%, то в Иране, странах Евросоюза, Китае вообще не допускается», – подчеркнула директор центра.
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