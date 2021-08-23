В центре Нижнекамска появится стела в виде золотого дерева

На пересечении проспектов Строителей и Химиков в Нижнекамске рабочие устанавливают стелу, представляющую собой 13-метровую конструкцию в виде дерева. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Конструкция выполнена из металлокаркаса, обшитого композитным материалом, а само дерево — из листового металла.

Новую стелу устанавливают в рамках второй очереди реконструкции проспекта Химиков по федеральной программе создания комфортной городской среды, входящей в состав национального проекта «Жилье и городская среда», и муниципальному проекту «Улицы моего города». На благоустройство второй очереди направлено 45 млн рублей.

Горожане предлагают назвать новую конструкцию «Древо жизни», «Дерево счастья», «Тормыш агачы» или «Дерево удачи».

Проспект Химиков является самой протяженной улицей Нижнекамска. Его длина составляет 6,5 километра. Это транспортная артерия города, на которой располагается большинство социально значимых объектов, включая центральный городской парк «Семья», Соборную мечеть и основные учебные заведения.

Как уточнили в фонде «Институт развития городов РТ», первый этап включал в себя участок проспекта по нечетной стороне от проспекта Строителей до улицы Баки Урманче, по четной стороне от улицы Тукая до улицы 50 лет Октября. Второй этап включает благоустройство территории по нечетной стороне вдоль учебных заведений от улицы 30 лет Победы до проспекта Строителей, включая благоустройство проспекта Химиков / проспекта Строителей с установкой стелы.

Благоустройство проспекта Химиков предусматривает создание комфортной городской среды как для пешеходов, так и для жителей близлежащих домов. Планируется мощение пешеходных дорожек, строительство велодорожек, размещение малых архитектурных форм на протяжении променада. На открытых участках будут созданы места для отдыха с установкой детской площадки напротив инклюзивного арт-кластера «Рубаха». Около учебных заведений предполагается установка тематических арт-объектов с названием образовательного учреждения. Освещение и озеленение предусматривается по всей протяженности благоустройства.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года в соответствии с «майскими» указами Президента РФ Владимира Путина.