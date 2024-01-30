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В центре Москвы загорелись городской комитет КПРФ и пожарная часть
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В центре Москвы пожар охватил здание, в котором расположен городской комитет КПРФ, сообщает ТАСС.
В здании также находится пожарно-спасательная часть.
По данным агентства, пожар случился в доме на Гиляровского. На месте работают экстренные службы.
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