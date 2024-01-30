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Происшествия 30 января 2024 15:44

В центре Москвы загорелись городской комитет КПРФ и пожарная часть

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В центре Москвы пожар охватил здание, в котором расположен городской комитет КПРФ, сообщает ТАСС.

В здании также находится пожарно-спасательная часть.

По данным агентства, пожар случился в доме на Гиляровского. На месте работают экстренные службы.

#пожар
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