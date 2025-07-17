В центре Казани жильцов пятиэтажки эвакуировали из-за пожара

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В доме №23 на Карла Маркса в Казани произошел пожар. Очаг возгорания находился в четырехкомнатной квартире на первом этаже, горели мебель и вещи.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, прибывшие пожарные эвакуировали пятерых жильцов и потушили пожар на 7 квадратах.

Отмечается, что ситуацию осложняли деревянные перекрытия и пустоты. Пожарные вскрыли стену, чтобы убедиться, что огонь не ушел в соседние помещения.

По предварительной версии, к пожару привело нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.