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Происшествия 17 июля 2025 09:06

В центре Казани жильцов пятиэтажки эвакуировали из-за пожара

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В центре Казани жильцов пятиэтажки эвакуировали из-за пожара
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В доме №23 на Карла Маркса в Казани произошел пожар. Очаг возгорания находился в четырехкомнатной квартире на первом этаже, горели мебель и вещи.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, прибывшие пожарные эвакуировали пятерых жильцов и потушили пожар на 7 квадратах.

Отмечается, что ситуацию осложняли деревянные перекрытия и пустоты. Пожарные вскрыли стену, чтобы убедиться, что огонь не ушел в соседние помещения.

По предварительной версии, к пожару привело нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#пожар в казани
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