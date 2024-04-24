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Происшествия 24 апреля 2024 19:30

В центре Казани завтра ограничат движение из-за легкоатлетической эстафеты

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Завтра в центре Казани временно ограничат движение, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В столице Татарстана на 4 часа ограничат движение на Кремлевской улице и дорогах к ней прилегающих.

Ограничение будет введено с 13 до 17 часов из-за проведения эстафеты по легкой атлетике.

#ограничение движения
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