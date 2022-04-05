В центре Казани закрыли основной вход в ресторан «Тюбетей» из-за рухнувшей части фасада

В минувшую субботу с фасада здания на пересечении улиц Татарстан и Марджани, известного казанцам как жилой дом Валтрес или «Татваленок», обрушилась часть штукатурки. Куски облицовки здания едва не упали на проходивших внизу людей и рухнули у главного входа в ресторан «Тюбетей».

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов, дом построен в 1935−1939 годах и является объектом культурного наследия регионального значения. Для любых работ на фасаде либо кровле дома необходимо обращение в Комитет по охране объектов культурного наследия РТ.

«Управляющая компания обратилась в комитет с заявлением о выдаче акта технического состояния объекта и о выдаче задания на проведение работ по его сохранению. После получения этого задания полный пакет документов был направлен в ГИСУ РТ для рассмотрения вопроса о ремонте фасада и кровли дома», – уточнили в администрации.

Техзадание уже утверждено министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. В ближайшее время будет подсчитана смета проектно-изыскательных работ и определены сроки выполнения ремонта.

«Для безопасности жителей территория была оперативно огорожена сигнальной лентой, а центральный вход в ресторан "Тюбетей" временно закрыт», – отметили в пресс-службе администрации районов.