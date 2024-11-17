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В центре Казани загорелась кровля строящегося дома по соседству с лицеем при КФУ
Сегодня в девятом часу вечера на Профсоюзной в Казани загорелась кровля строящего дома.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сначала загорелся утеплитель, потом огонь перекинулся на кровлю мансардного этажа строящейся двухэтажки.
На месте работали четыре звена газодымозащитной службы. Часть пожарных тушила огонь, другая – защищала от огня соседнее здание лицея при КФУ.
В 20.38 огонь был потушен, площадь сгоревшего утеплителя составила 35 квадратных метров. Часть внутренней обрешетки кровли пожарные разобрали, чтобы убедиться, что очагов тления нет.
Причину возгорания установят пожарные дознаватели.
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