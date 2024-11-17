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Происшествия 17 ноября 2024 22:41

В центре Казани загорелась кровля строящегося дома по соседству с лицеем при КФУ

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Сегодня в девятом часу вечера на Профсоюзной в Казани загорелась кровля строящего дома.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сначала загорелся утеплитель, потом огонь перекинулся на кровлю мансардного этажа строящейся двухэтажки.

На месте работали четыре звена газодымозащитной службы. Часть пожарных тушила огонь, другая – защищала от огня соседнее здание лицея при КФУ.

В 20.38 огонь был потушен, площадь сгоревшего утеплителя составила 35 квадратных метров. Часть внутренней обрешетки кровли пожарные разобрали, чтобы убедиться, что очагов тления нет.

Причину возгорания установят пожарные дознаватели.

#пожар в центре казани
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