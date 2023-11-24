В центре Казани задержали закладчика со свертками синтетики

Полицейские Казани задержали закладчика, который распространял «синтетику» в Вахитовском районе, сообщают в пресс-службе УМВД России по Казани.

Отмечается, что мужчину задержали при попытке оборудовать очередной тайник. Во время проведения личного досмотра, в присутствии понятых, в карманах его брюк нашли 3 свертка, обмотанных красной изолентой, с неизвестным содержимым.

Фото: © УМВД России по Казани

Также по месту проживания 42-летнего местного жителя оперативники обнаружили и изъяли сейф. Оказалось, что основную часть закладчик прятал в металлическом тайнике. Стражи порядка изъяли оттуда пакет с неизвестным содержимым и направили на экспертизу. Ее результаты подтвердили наличие в них мефедрона общей массой 65 грамм.

Фото: © УМВД России по Казани

Мужчина признался, что нашел незаконную подработку месяц назад.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.