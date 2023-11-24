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В центре Казани задержали закладчика со свертками синтетики
Полицейские Казани задержали закладчика, который распространял «синтетику» в Вахитовском районе, сообщают в пресс-службе УМВД России по Казани.
Отмечается, что мужчину задержали при попытке оборудовать очередной тайник. Во время проведения личного досмотра, в присутствии понятых, в карманах его брюк нашли 3 свертка, обмотанных красной изолентой, с неизвестным содержимым.
Также по месту проживания 42-летнего местного жителя оперативники обнаружили и изъяли сейф. Оказалось, что основную часть закладчик прятал в металлическом тайнике. Стражи порядка изъяли оттуда пакет с неизвестным содержимым и направили на экспертизу. Ее результаты подтвердили наличие в них мефедрона общей массой 65 грамм.
Мужчина признался, что нашел незаконную подработку месяц назад.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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