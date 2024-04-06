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Происшествия 6 апреля 2024 19:52

В центре Казани задержали парня, который матом ругался на полицейских

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В центре Казани полиция задержала парня, который нецензурно бранил полицейских, сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани.

Когда легковая машина поровнялась с полицейским авто, пассажир начал выкрикивать ругательства в адрес правоохранителей.

На Профсоюзной улице молодых людей задержали и доставили в отдел полиции.

По факту случившегося ведется проверка.

#задержание
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