В центре Казани задержали парня, который матом ругался на полицейских

В центре Казани полиция задержала парня, который нецензурно бранил полицейских, сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани.

Когда легковая машина поровнялась с полицейским авто, пассажир начал выкрикивать ругательства в адрес правоохранителей.

На Профсоюзной улице молодых людей задержали и доставили в отдел полиции.

По факту случившегося ведется проверка.