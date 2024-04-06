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Новости Татарстана и Казани
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В центре Казани задержали парня, который матом ругался на полицейских
В центре Казани полиция задержала парня, который нецензурно бранил полицейских, сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани.
Когда легковая машина поровнялась с полицейским авто, пассажир начал выкрикивать ругательства в адрес правоохранителей.
На Профсоюзной улице молодых людей задержали и доставили в отдел полиции.
По факту случившегося ведется проверка.
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