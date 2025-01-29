В центре Казани хотят ограничить движение из-за «Крутого спуска»

В Казани проведут спортивное мероприятие «Крутой спуск». Его цель - пропаганда здорового образа жизни и привлечение населения к физкультуре и спорту, а также популяризация горнолыжного спорта.

На период подготовки и проведения мероприятия в городе с 19:00 28 февраля до 18:00 7 марта хотят ограничить движение транспорта по ул. Баумана (по направлению от ул. Профсоюзная до Безымянного спуска, приостановление двух направлений движения). Соответствующее постановление опубликовано на сайте прохождения экспертизы.

«Ввести ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по ул. Баумана (по направлению от ул. Профсоюзная до Безымянного спуска, приостановление двух направлений движения) на период с 19:00 28 февраля 2025 года до 18:00 7 марта 2025 года, кроме транспортных средств, оборудованных специальными пропусками по форме, определяемой АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», - говорится в сообщении.