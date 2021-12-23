В центре Казани на продажу выставлено здание бывшей Спасо-Преображенской церкви

В Казани продается здание бывшей Спасо-Преображенской церкви 1855 года постройки за 89,9 млн рублей. Оно располагается на пересечении улиц Университетская и Право-Булачная, напротив комплекса «Лучано».

Площадь бывшего культового сооружения составляет 636 кв. метров, оборудована парковка на 12 машин. Сейчас здание находится в аренде у банка, договор заключен на три года.

Здание переменной этажности полностью отреставрировано. По информации продавца, деревянные конструкции балок перекрытий заменены на металлические, ветхий фундамент полностью заменен монолитным железобетонным основанием, произведена полная замена кровли и ливневого водоотведения здания. Также заменены отопление, электроснабжение, вентиляция, водоснабжение, канализация. Внутренний ремонт выполнен в граните, дереве, керамограните.

В 2019 году зданию был присвоен статус федерального значения.

Данная информация на сайте объявлений появилась вчера, за это время его просмотрели почти 4 тыс. человек.