В центре Казани выставили на продажу здание за 122 млн рублей

В центре Казани — в исторической части города — на продажу выставлено трехэтажное здание стоимостью 122 млн рублей. Помещение находится на пересечении улиц Большая Красная и Япеева, говорится в сообщении, опубликованном на сайте объявлений.

По словам автора объявления, внутри здания все сдано в аренду со стабильным доходом. На территории имеется собственный паркинг с автоматическими воротами, на первом этаже находится ресторан.

Общая площадь здания составляет 650 кв. метров, оно оснащено пожарно-охранной сигнализацией, видеонаблюдением, индивидуальной системой газового отопления.