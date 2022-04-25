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Общество
25 апреля 2022  09:08

В центре Казани выставили на продажу здание за 122 млн рублей

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В центре Казани — в исторической части города — на продажу выставлено трехэтажное здание стоимостью 122 млн рублей. Помещение находится на пересечении улиц Большая Красная и Япеева, говорится в сообщении, опубликованном на сайте объявлений.

По словам автора объявления, внутри здания все сдано в аренду со стабильным доходом. На территории имеется собственный паркинг с автоматическими воротами, на первом этаже находится ресторан. 

Общая площадь здания составляет 650 кв. метров, оно оснащено пожарно-охранной сигнализацией, видеонаблюдением, индивидуальной системой газового отопления.

 

#продажа #исторический центр казани
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