В центре Казани выставили на продажу дом купца Землянова за 139 млн рублей

В Вахитовском районе Казани выставили на продажу дом купца Землянова. Данный объект культурного наследия расположен на улице Московской, 37.

Согласно опубликованному объявлению, цена особняка – 139 млн рублей. За эти деньги предлагают трехэтажное здание 19 века, площадь которого – 756 «квадратов». В стоимость входит и участок земли – 899 квадратных метров. По словам продавца, фасад исторического объекта дома отделан богатой лепниной, территория огорожена, а отделка дома внутри - предчистовая.

Отметим, что объявление разместила одна из компаний группы ASG Invest казанско-французского лендлорда и рантье Алексея Семина.

Напомним, дом Землянова построили в середине XIX века. Причем в существующим виде он украшает казанский центр с конца столетия. Сам купец уехал из родного дома в начале 1917-го. Потом там разместился мусульманский социалистический комитет, созданный Муллануром Вахитовым. Также в здании трудился революционер Мирсаид Султан-Галеев, а еще оно было местом, где располагалась редакция газеты «Красное знамя». В 1918-1919 годах дом Землянова был штабом красногвардейцев, организовавший подавление контрреволюционной «Забулачной республики». Затем, до начала реконструкции в 2012-м, в доме находилась музшкола.