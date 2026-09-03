В центре Казани введут ограничения движения 27 и 28 октября

В центре Казани временно ограничат движение и парковку транспорта 27 и 28 октября в связи с проведением 21-го заседания Генеральной ассамблеи Института стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC).

Ограничения будут действовать с 20:00 27 октября до 23:59 28 октября при необходимости.

Движение ограничат по улице Пушкина на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной в обоих направлениях. Также перекроют улицу Театральную на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной.

Кроме того, ограничения распространятся на территорию муниципальной парковки по улице Карла Маркса на участке от улицы Пушкина до улицы Театральной.

Временные ограничения введут для обеспечения безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения международного мероприятия.