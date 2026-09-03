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Общество 3 сентября 2026 15:38

В центре Казани временно ограничат движение 10–11 сентября

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В Казани с вечера 10 сентября временно ограничат движение и парковку транспорта на нескольких участках улиц Пушкина, Театральной и Карла Маркса. Соответствующее постановление подписал руководитель Исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров.

Ограничения связаны с проведением XI заседания Совета руководителей пенитенциарных служб стран – участниц СНГ.

С 20:00 10 сентября до 23:59 11 сентября при необходимости перекроют улицу Пушкина на участке от улицы Карла Маркса до Большой Красной в обоих направлениях. Аналогичные ограничения введут на улице Театральной на участке между этими улицами.

Кроме того, временно ограничат движение и парковку на территории муниципальной парковки по улице Карла Маркса – от Пушкина до Театральной.

#ограничение движения транспорта #вахитовский район казани
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